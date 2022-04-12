حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

يعيش المصريون حالة من الدهشة بعد الكشف عن مخططات الجماعة الإرهابية الخبيثة، حيث يذاع الآن الجزء الثالث من ملحمة وطنية وهو مسلسل “الاختيار”، والذى يتناول أحداثًا تعود إلى عام 2013، وكواليس تلك الفترة، حتى انتفض الشعب بإعلان رفضه لحكم جماعة الإخوان الإرهابية فى ثورة 30 يونيو، وتضمن الحلقات لقطات أرشيفية للشعب المصرى فى ميادين الجمهورية.
يوثق مسلسل “الاختيار” أحداثا عاشها الشعب المصري الذي رفض حكما كان يطمع بخراب مصر، ولولا فضل الله وأجهزة الدولة المصرية وبحكمة البطل العظيم عبد الفتاح السيسى والذي يعتبره المصريون هدية من الله لمصر وشعبها وتحقق النصر على يديه مستطيعا الحفاظ على مقدرات البلاد وعلى أرواح المصريين الشرفاء بعد أن كنا على وشك حرب أهلية ستأكل الأخضر واليابس.
يأتي مسلسل “الاختيار” ليصحح الأفكار المغلوطة لدى الجمهور وكشف الحقائق وإبراز جهود أبطال الجيش والشرطة فى التصدى للعناصر الإرهابية وتوثيق الأحداث.
وجاء مسلسل “الاختيار” ليجمع الأسرة مرة ثانية على مائدة واحدة لمشاهدة عمل عظيم وتاريخي، ليحفر في الأذهان الوطنية والشرف والأمانة والمعنى الحقيقي للتضحية من أجل الوطن.
الفن يمثل أهم القوى الناعمة لمواجهة الأفكار المتطرفة، والأعمال الوطنية تخلد ذكرى أبطال مصر البواسل وتعلم الأجيال الجديدة حب الوطن والتضحية اللا محدودة وتقدم المعرفة والتوعية بما حدث خلال الفترات الماضية.
وأتمنى التوسع وزيادة تسليط الضوء على بطولات الجيش المصرى الذى يمتلك مخزونا كبيرا من الإنجازات والتضحيات والبطولات المشرفة على مدار العصور.
فقد جاء مسلسل “الاختيار” على مدار الثلاثة أعوام ليعلمنا معاني كثيرة هي الوفاء، وأن حب الوطن ومصلحته فوق الجميع، والإخلاص للوطن، والتضحية، والشرف، والأمانة، والصدق وغيرها من القيم والمبادئ التي يتعامل بها رجال الدولة المصرية من الجيش والشرطة والقضاء.
قصة مسلسل “الاختيار 3” مأخوذة من أحداث حقيقية، حيث يقدم صناع المسلسل حقائق تقدم للمرة الأولى فى عمل درامى حول فترة مهمة فى التاريخ المصرى الحديث، بداية من ثورة 30 يونيو التى قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان، وكواليس تلك الفترة تحت عنوان "أخطر 96 ساعة فى تاريخ مصر".