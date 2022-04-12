حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

يعيش المصريون حالة من الدهشة بعد الكشف عن مخططات الجماعة الإرهابية الخبيثة، حيث يذاع الآن الجزء الثالث من ملحمة وطنية وهو مسلسل “الاختيار”، والذى يتناول أحداثًا تعود إلى عام 2013، وكواليس تلك الفترة، حتى انتفض الشعب بإعلان رفضه لحكم جماعة الإخوان الإرهابية فى ثورة 30 يونيو، وتضمن الحلقات لقطات أرشيفية للشعب المصرى فى ميادين الجمهورية.

يوثق مسلسل “الاختيار” أحداثا عاشها الشعب المصري الذي رفض حكما كان يطمع بخراب مصر، ولولا فضل الله وأجهزة الدولة المصرية وبحكمة البطل العظيم عبد الفتاح السيسى والذي يعتبره المصريون هدية من الله لمصر وشعبها وتحقق النصر على يديه مستطيعا الحفاظ على مقدرات البلاد وعلى أرواح المصريين الشرفاء بعد أن كنا على وشك حرب أهلية ستأكل الأخضر واليابس.

يأتي مسلسل “الاختيار” ليصحح الأفكار المغلوطة لدى الجمهور وكشف الحقائق وإبراز جهود أبطال الجيش والشرطة فى التصدى للعناصر الإرهابية وتوثيق الأحداث.

وجاء مسلسل “الاختيار” ليجمع الأسرة مرة ثانية على مائدة واحدة لمشاهدة عمل عظيم وتاريخي، ليحفر في الأذهان الوطنية والشرف والأمانة والمعنى الحقيقي للتضحية من أجل الوطن.

الفن يمثل أهم القوى الناعمة لمواجهة الأفكار المتطرفة، والأعمال الوطنية تخلد ذكرى أبطال مصر البواسل وتعلم الأجيال الجديدة حب الوطن والتضحية اللا محدودة وتقدم المعرفة والتوعية بما حدث خلال الفترات الماضية.

وأتمنى التوسع وزيادة تسليط الضوء على بطولات الجيش المصرى الذى يمتلك مخزونا كبيرا من الإنجازات والتضحيات والبطولات المشرفة على مدار العصور.

فقد جاء مسلسل “الاختيار” على مدار الثلاثة أعوام ليعلمنا معاني كثيرة هي الوفاء، وأن حب الوطن ومصلحته فوق الجميع، والإخلاص للوطن، والتضحية، والشرف، والأمانة، والصدق وغيرها من القيم والمبادئ التي يتعامل بها رجال الدولة المصرية من الجيش والشرطة والقضاء.

قصة مسلسل “الاختيار 3” مأخوذة من أحداث حقيقية، حيث يقدم صناع المسلسل حقائق تقدم للمرة الأولى فى عمل درامى حول فترة مهمة فى التاريخ المصرى الحديث، بداية من ثورة 30 يونيو التى قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان، وكواليس تلك الفترة تحت عنوان "أخطر 96 ساعة فى تاريخ مصر".