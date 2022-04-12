آثار الإسكندرية: اكتشاف ورشة لتصنيع الأواني الفخارية تعود إلى العصر الروماني

قال خالد أبو الحمد، مدير عام آثار الإسكندرية، إن التنقيبات الأخيرة أسفرت عن اكتشاف حقبة تاريخية، حيث تم العثور على العديد من المكتشفات الهامة، مثل اكتشاف ورشة لتصنيع الأواني الفخارية تعود إلى العصر الروماني.

وأضاف خالد أبو الحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الكشف يعود للعصر الروماني، حيث تم الكشف عن 3 أفران خاصة حرق الفخار، متابعا: “أحد تلك الأفران بحالة جيدة للغاية ويصل طوله إلى 6 أمتار، والذي يعد أكبر فرن تم اكتشافه حتى الآن”.

واستطرد: “تم الكشف عن ملحقات سكنية مخصصة للعمال القائمين على صناعة الأواني الفخارية”، وأوضح: “وجدنا أواني ومطاحن وغرف لطهي وبيع الطعام، بالإضافة إلى عملات تعود إلى العصر البطلمي والإسكندر الأكبر وكيلوباترا”.

وشدد على أن هذا الاكتشاف هام للغاية، ودليل مؤكد على أن مصر سيدة العالم القديم وأم الكون، متابعا: “الكشف تم بأيدٍ مصرية خالصة”.

وأوضح: “وجدنا بعض الاكتشافات الخاصة بالطعام والدفانات”، متابعا: “المكان كامل يحتوي على مقابر ومبانٍ سكنية وأفران لصناعة الفخار”.

