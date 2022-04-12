وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مستجدات تطوير شركة الدلتا للصلب

قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة تفقدية لشركة مصانع الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة مستجدات مشروع التطوير.

واستهل الوزير زيارته بعقد اجتماع مع مجلس إدارة الشركة لمتابعة موقف مشروع التطوير الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 500 ألف طن سنويا من حديد البليت، إضافة إلى إنشاء مسبك بطاقة 10 آلاف طن سنويا.

واستعرض "توفيق" الموقف التشغيلي للمرحلة الأولى لمشروع التطوير بطاقة إنتاجية 250 ألف طن ومدى توفر مستلزمات الإنتاج من الخردة والمواد الخام لتشغيل الأفران بالطاقة التصميمية، وكذلك متابعة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الأفران والمسبك وذلك بالتعاون مع الجانبين الصيني والهولندي طبقًا للخطة والتوقيتات المحددة.

وقد قام الوزير بجولة ميدانية في مصانع الشركة لتفقد أعمال التطوير الجارية، موجهًا بالعمل على رفع نسبة الطاقة الإنتاجية لزيادة الإيرادات وبالتالي زيادة الربحية وتحسين مؤشرات أداء الشركة كافة، وبذل المزيد من الجهد لفتح أسواق خارجية لتنشيط الصادرات، إلى جانب سرعة العمل على استغلال قطعة أرض تابعة للشركة - خارج نطاق مشروع التطوير – في إقامة مشروع سكني بالتعاون مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

يشار إلى أن شركة الدلتا للصلب قد حققت في أول 9 أشهر من العام المالي 2021/2022 أرباحًا بقيمة 25 مليون جنيه ومن المقدر أن تتجاوز 30 مليون جنيه بنهاية العام المالي، فيما كانت الشركة قد تحولت للربحية في العام المالي 2020/2021 بعد تنفيذ المرحلة الأولى من التطوير بتحقيق 24 مليون جنيه مقارنة بخسارة قدرها 49 مليون جنيه في العام 2019/2020.