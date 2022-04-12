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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

301 حالة تعد على الأراضي الزراعية تثير أزمة بمحلية النواب.. ومطالب بتفعيل الغرامة

محلية النواب
محلية النواب

عرض  اللواء وائل سعده مساعد وزير التنمية المحلية، الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التعديات على الأراضي، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها ، إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات الإمكانية بالمحافظات.

ولفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلى إنشاء مركز المتغيرات المكانية واتحاد إجراءات لمواجهة أوجه القصور، مضيفا: "استطلعنا آراء المحافظات وقررنا الاستعانة ب ٧٠٠ مهندس للتعاقد معهم ، والتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية و يتم التعاقد معهم وفق قانون الخدمة المدنية. 

وتابع: “عقدنا اجتماع تنسيقي مع ممثلي وزارة الزراعة وشكلنا لجنة مركزية و لها امانة فنية”، مشيرا إلى أهمية هذا التنسيق مع بين الوزارات من خلال اللجان المركزية و الفرعية التي تم تشكيلها. 

وأضاف: " تم تشكيل لجنة مركزية من وزارات الزراعة و التنمية المحلية وعقدت اجتماعات وتمت صياغة تقرير للتاكد أن المحافظات نفذت القرارات، وهناك تقرير أسبوعي حول التغيرات المكانية يتم تسليمه للجهات المعنية.

و قال إنه يتم إجراء إزالات على المخالفات، والتعديات على الاراضي و اضاف  تم رصد ٦٥٠٠ حالة تعدي على ٣٠١ فدان و تمت ازالات لمواجهة هذه التعديات. 

وسأل عمرو درويش آمين سر لجنة الإدارة المحلية، ممثل وزارة التنمية المحلية.. كيف نصل لهذا الرقم  ٣٠١ في ظل منظومة التغيرات المكانية الجديدة؟ وقال كيف نسمح بتبوير ٣٠١ فدان في ظل ٤ أشهر؟  مستطردا : " هذا رقم كبير في مدة قليلة متسائلا " هل تم محاسبة الفاسدين أم لا ؟، متابعا: " إذا تم معاقبة من سمح بالتبوير كان العدد سيكون أقل كثيرا من هذا الرقم الكبير ". 

من جانبه، عقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "نحتاج معاقبة من أخطأ وما حدث يسمى الامتناع عن تطبيق العمل ويستدعي العقاب.

وشدد السجيني، على ضرورة تطبيق مادة العقوبات لتحقيق مبدا الردع و تنص العقوبات على الحبس و الغرامة و تبدا الغرامة ب ١٠ الاف حد ادني و   ١٠٠ حد اقصى لمن اخل بمهام  وظيفته  .

وقال محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية: " لابد من عقاب رادع تجنبا لتكرار التعديات على الاراضي الزراعية. 

وعقب النائب عمرو درويش: “لابد من مواجهة التعديات في المهد وان يتم الرصد بشكل سريع و لا ننتظر ان يبني الدور الاول لان الوصول لهذه المرحلة يعني ان هناك من لا يقوم بدوره”. 

التعدي الأراضى الزراعية التنمية المحلية وزارة الزراعة الحكومة

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