عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصادية قناة السويس: تداول 213 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال مارس

صدى البلد

أفادت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأنه تم تداول 213 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية خلال مارس الماضي، بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و684 ألفًا و518 طنًا كطاقة محققة، بينما بلغ عدد الحاويات 328 ألفًا و383 حاوية مكافئة.

وأوضحت المنطقة، في بيان لها اليوم “الثلاثاء”، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 32 سفينة حاويات بطاقة محققة 372 ألفًا و63 طنًا، كما استقبل 36 ألفًا و492 حاوية مكافئة، و9 سفن بضائع عامة و7 سفن صب سائل، وسفينة رورو، وسفينتي ملح و38 قاطرة متعددة الأغراض.

وأضافت أن ميناء شرق بورسعيد استقبل خلال مارس الماضي 110 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة وهي عبارة عن 9 سفن كلينكر، وسفينتي ملح بطاقة محققة 3 ملايين و298 ألفًا و254 طنًا، كما استقبل 291 ألفًا و891 حاوية مكافئة.

ولفتت إلى أن ميناء العريش البحري استقبل 3 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 14 ألفًا و201 طن وهو ما يعكس حجم التطوير الذي يشهده الميناء، حيث تقوم اقتصادية قناة السويس بتنفيذ أعمال للحوض الأول بالميناء والمتضمنة إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 مترًا لتصبح إجمالي طول الأرصفة 1165 مترًا، كما يتم إنشاء طرق وساحات وأرصفة بتكلفة 4 مليارات جنيه.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس ميناء العريش البحري اقتصادية قناة السويس Real state Finance

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

3 تصريحات لـ حسام حسن عن محمد صلاح.. هل تُبعده عن تدريب منتخب مصر ؟

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

هل يجوز لغير المتوضئ قراءة القرآن من الهاتف .. الأزهر يوضح

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة.. مجلس الوزراء يوافق على قانون بشأن حظر زواج الأطفال| تفاصيل

يوفر مليارات الجنيهات.. الزراعيين تطالب بتدخل رئاسي لحل مشاكل استيراد تقاوي الخضر

فخر أفريقيا.. الأهلي يتفوق على برشلونة ومانشستر يونايتد في التصنيف العالمي للأندية

منها السيارات.. سلع تستحق الإعفاء من الضريبة الجمركية وفقا للقانون

السفارة الأمريكية في أوكرانيا تعلن اكتشاف مقبرة جماعية في بوزوفا قرب كييف

منها الجبن الدمياطي والكشك.. وزيرة التجارة تشكل لجنة لإعداد مواصفات للأغذية التقليدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

فيديو

سبب تراجع الأهلي عن التعاقد مع أشرف بن شرقي .. فيديو جراف

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ