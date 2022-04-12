اقتصادية قناة السويس: تداول 213 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال مارس

أفادت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأنه تم تداول 213 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية خلال مارس الماضي، بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و684 ألفًا و518 طنًا كطاقة محققة، بينما بلغ عدد الحاويات 328 ألفًا و383 حاوية مكافئة.

وأوضحت المنطقة، في بيان لها اليوم “الثلاثاء”، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 32 سفينة حاويات بطاقة محققة 372 ألفًا و63 طنًا، كما استقبل 36 ألفًا و492 حاوية مكافئة، و9 سفن بضائع عامة و7 سفن صب سائل، وسفينة رورو، وسفينتي ملح و38 قاطرة متعددة الأغراض.

وأضافت أن ميناء شرق بورسعيد استقبل خلال مارس الماضي 110 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة وهي عبارة عن 9 سفن كلينكر، وسفينتي ملح بطاقة محققة 3 ملايين و298 ألفًا و254 طنًا، كما استقبل 291 ألفًا و891 حاوية مكافئة.

ولفتت إلى أن ميناء العريش البحري استقبل 3 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 14 ألفًا و201 طن وهو ما يعكس حجم التطوير الذي يشهده الميناء، حيث تقوم اقتصادية قناة السويس بتنفيذ أعمال للحوض الأول بالميناء والمتضمنة إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 مترًا لتصبح إجمالي طول الأرصفة 1165 مترًا، كما يتم إنشاء طرق وساحات وأرصفة بتكلفة 4 مليارات جنيه.