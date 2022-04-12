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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الأمريكية في أوكرانيا تعلن اكتشاف مقبرة جماعية في بوزوفا قرب كييف

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في أوكرانيا تعلن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة

 

أعلنت السفارة الأمريكية في كييف، اليوم الثلاثاء، اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في قرية بوزوفا قرب العاصمة الاوكرانية.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مقبرة جماعية جديدة تضم عشرات القتلي في بوزوفا بالقرب من كييف".

وأضافت: "ستحاول روسيا توجيه الاتهام في مكان آخر، لكن الحقائق هي حقائق".

وأكدت سفارة واشنطن في كييف أنه: "تعمل مع أوكرانيا، وندعم فريقا متعدد الجنسيات من المدعين وخبراء جرائم الحرب لتوثيق الفظائع"، مشددة على محاسبة المسؤولين.

وكان مسؤول أوكراني قد أعلن، الأحد الماضي، العثور على مقبرة تضم عشرات المدنيين في قرية بوزوفا بالقرب من كييف، في أحدث مقبرة جماعية يتم اكتشافها بعد انسحاب القوات الروسية من مناطق بشمال العاصمة لتركز هجومها على الشرق.

وقال  تاراس ديديتش رئيس منطقة دميتريفكا التي تضم بوزوفا أنه تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للوقود. ولم يُعرف عدد القتلى على وجه التحديد حتى الآن، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأضاف ديديتش "الآن نعود إلى ممارسة الحياة، لكن خلال الاحتلال كانت لدينا ‭‭'‬‬مناطق ساخنة‭‭'‬‬، قُتل العديد من المدنيين".

ونوهت “رويترز” إلى أنه لم يتسن لها حتى الآن التحقق من التقرير.

وفجر تزايد الضحايا المدنيين إدانات دولية واسعة النطاق وأدى لفرض عقوبات جديدة، لا سيما بسبب مئات القتلى في بلدة بوتشا شمال غربي كييف والتي كانت حتى ما يزيد قليلا على أسبوع في قبضة القوات الروسية.

ورفضت روسيا مزاعم أوكرانيا والدول الغربية بارتكاب جرائم حرب، ونفت استهداف مدنيين فيما تسميه "عملية خاصة" لنزع السلاح و"القضاء على النازيين" في جارتها الجنوبية. ورفضت أوكرانيا والدول الغربية ذلك باعتباره ذريعة لا أساس لها لشن حرب.
 

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