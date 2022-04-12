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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة: من السلوكيات الخاطئة رفض الزوجة مساعدة والدي زوجها

الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن من السلوكيات المرفوضة اجتماعيًا رفض الزوجة مساعدة والدي زوجها وهما كأبيها وأمها.
وأضاف “جمعة”، خلال حواره مع برنامج “مصر أرض المجددين” المذاع عبر فضائية “ON”، اليوم الثلاثاء، أنه إذا تزوج الرجل المرأة ينبغي أن يعمل على استقلالها في حياتها، والزوجة ليست مكلفة شرعًا برعاية والدي زوجها، وإنما هذا صارت عليه نساء المسلمين من باب الفضل لا من باب الفرض.

وأشار إلى أنه إذا فعلت ذلك لها من الأجر والثواب والشكر والثناء ما الله به عليم؛ فلتخدم والدي زوجها كما تخدم والديها.

حكم رفض الزوجة مساعدة والدي زوجها علي جمعة هل يجوز رفض الزوجة مساعدة والدي زوجها

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