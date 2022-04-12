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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة التجارة العالمية: أوروبا الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الغاز عن أمريكا

أرشيفية
أرشيفية

ذكر تقرير لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الغاز سيكون له تأثير أكبر على أوروبا من الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير: "ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 45% بين يناير ومارس إلى 41.0 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ظلت الأسعار في الولايات المتحدة منخفضة نسبيا عند نحو 4.9 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية".

يذكر أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يقلل الدخل الحقيقي والطلب على الواردات في جميع أنحاء العالم، بينما من المرجح أن يكون لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي تأثير أكبر على أوروبا.

وأعلنت الدول الغربية عن سلسلة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفي أوروبا بدأت التصريحات حول الحاجة إلى تقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية في الظهور بصوت أعلى. 

ويتم دعم مسار رفض إمدادات النفط والغاز من روسيا بنشاط من قبل الولايات المتحدة، التي تدعو المنتجين البديلين إلى زيادة إنتاجهم.

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