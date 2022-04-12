بعد توقف عدة أسابيع.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى موسكو

أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو عاصمة روسيا، بمعدل رحلة واحدة يوميًا رقم MS729 / MS730 اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 15 أبريل.

وتستأنف مصر للطيران رحلاتها إلى روسيا، على متن طائراتها البوينج B737-800، بعد فترة تعليق لعدة أسابيع على خلفية الأحداث الروسية الأوكرانية.

وناشدت مصر للطيران، عملائها من لهم حجوزات سابقة والعملاء الراغبين في السفر بين القاهرة وموسكو الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو التواصل مع وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

وطالبت مصر للطيران عملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للسفر إلى دولة روسيا وإجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 48 ساعة على الأكثر.​