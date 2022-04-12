تعيين المستشار مجدى البرى أمينًا مساعدًا للشئون القانونية بحزب مستقبل وطن

قرر النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، الأمين العام تعيين المستشار مجدى السيد عبدالله البرى، أمينًا مساعدًا لأمانة الشئون القانونية .

جاء ذلك القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاصة بالاحزاب السياسية وتعديلاته، والاطلاع على النظام السياسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن، مع نشر هذا القرار على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنفيذه من تاريخه ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.

المستشار مجدى البرى حاصل على ليسانس حقوق جامعة طنطا ٢٠٠١ وعضو نقابة المحامين المصريين، وعضو نقابة المحامين الإمارات ومستشار قانونى لدائرة الشئون القانونية بحكومة دبى، وشريك ومؤسس شركة على حسن الحمادي للاستشارات القانونية بالإمارات، ومالك مؤسسة مجدى البرى للاستشارات القانونية في مصر.

عام 2001 بدأ المستشار مجدي البري بن مدينة طنطا رحلته مع القانون عقب تخرجه من كلية الحقوق ، وعمل فى عدد من المكاتب الكبيرة بمصر ثم انتقل إلى الإمارات عام 2006 ليبدأ رحلة مختلفة هناك حيث ترأس فرع أحد المكاتب الكبرى فى أبو ظبي، قبل أن يؤسس شركة محاماة جديدة لتفتتح فروعا لها فى كل من أبو ظبي ودبي.

رغم تواجده فى الإمارات العربية لكنه كان دائم التفاعل مع الوضع السياسي والتشريعي فى مصر، حيث كانت له تحركات هامة على المستوى القانوني والسياسي وناشد بضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، وهو ما استجابت له الحكومة بالفعل بعدها، وأعلن رفضه التام لتعديلات قانون التعليم الذى تقدمت به الحكومة ورأى أنها تلزم المواطنين بأعباء إضافية، وهو الأمر الذى توافق معه البرلمان المصري برفضه للقانون وطالب بتعديل قانون المعاشات وأبدى ملاحظات هامة حوله كونه يمس حياة العديد من المواطنين.

دشن أيضا حملة لتعريف المصريين بالخارج بالتزاماتهم وحقوقهم القانونية بعنوان "اعرف حقك" وساهم من خلال صفحته الرسمية فى تبسيط وشرح أهم القوانين والتشريعات التى تمس حياة المواطنين لرفع الوعى القانونى لرجل الشارع مثل تعديلات قانوني الشهر العقاري والإيجار القديم وهو ما اهتمت به الصحافة المصرية وأبرزته فى مقالات صحفية عديدة.

ولم يبتعد المستشار مجدى البرى عن الشأن العام، فشارك فى منتدى شباب العالم بدعوة من إدارة المنتدى، وأسهم فى النقاشات وحضور الفعاليات المختلفة وحرص على زيارة معرض اكسبو دبي 2020 لدعم الجناح المصري هناك.