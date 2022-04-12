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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القاهرة: الدولة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار

صدى البلد

تقدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتهنئة لجميع رجال القوات المسلحة  والمواطنين بمناسبة  بذكرى العاشر من رمضان، مؤكدا أن هذه الذكرى رمزًا للعزة والكرامة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ للمناطق الشرقية والغربية والشمالية والسكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار محافظ القاهرة  إلى أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع حرصًا على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية حيث قامت بفتح العديد من المنافذ  والمعارض بالتنسيق مع الغرف التجارية والقطاع الخاص على مستوى الجمهورية  بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأكد محافظ القاهرة على توافر جميع السلع بالأسواق وأن هناك أرصدة كافية من الدقيق والقمح، مشيرا إلى أنه يتم المتابعة على مدار الساعة حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص بأي سلعة.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين لترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع باعتبار أن المواطن شريك للدولة في عبور الأزمة العالمية خاصة مع وجود وفرة لجميع السلع بالأسواق.

وشدد محافظ القاهرة على مديريتي التموين والصحة بتكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية للتصدي لحجب أو احتكار السلع ، ومنع المغالاة في الأسعار.

كما وجه محافظ القاهرة التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات حول الأديرة والكنائس.

وأشاد محافظ القاهرة بجهود هيئة النظافة مؤكدا أن هناك متابعة مكثفة لشركتي النظافة العاملتين بالمنطقتين الشرقية والغربية ، وأن هناك تحسنًا ملحوظ في مستوى النظافة وهو ما يلمسه المواطنون بالشارع.

وطالب محافظ القاهرة النواب بالتوسع في إنشاء أسواق ومواقف حضارية لاستيعاب الباعة والقضاء على المواقف العشوائية.

كما شدد محافظ القاهرة على استمرار تنفيذ الموجة ال١٩ الخاصة بإزالة التعديات على املاك الدولة، مطالبا رؤساء الأحياء بالرد الفوري على المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية مع تشديد الرقابة أثناء الإجازات لمنع استغلالها في التعديات والبناء المخالف.

وطالب اللواء خالد عبد العال بالإسراع في تنفيد الخطة الإستثمارية.

من جانبه أكد  د. محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية خلال الاجتماع أن هناك تحسن كبير في الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالعاصمة،  مشيرا إلى توافر مخزون الأدوية، وأن هناك استعدادات مكثفة بالمديرية للتعامل مع أعياد الأقباط وعيد الفطر المبارك.

كما أكد اللواء د. عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين توافر أرصدة كافية من كافة السلع الاساسية والإستراتيجية واستمرار تكثيف حملات الرقابة على الأسواق .

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