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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 11 رمضان.. وموعد الإفطار

الصلاة
الصلاة

مواقيت الصلاة.. يزداد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي على مواقيت الصلاة، خاصةً فى رمضان، ويبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة لمعرفة وقت السحور ووقت الإفطار، وعدد ساعات الصوم، ومواقيت الصلاة تعرف الكثير على موعد صلاة العشاء والتراويح فى شهر رمضان 2022 التى ينتظرها المسلمون من العام للعام، لذلك ينشر موقع “صدى البلد” مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 رمضان وإمساكية شهر رمضان 2022.  

مواقيت الصلاة الثلاثاء 11 رمضان 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و39 دقيقة،  العصر 3:30، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:41.

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إمساكية رمضان 

- الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

 

- الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 .


- الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .


- السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

 

- الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

 

- الاثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .


- الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و52 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .


- الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

 

- الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و56 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:30، إمساك 3:30، الفجر 3:50، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .


- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و58 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .


- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:20، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

 

- الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29 .


- الاثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقائق ، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:25، إمساك 3:25، الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

 

- الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقائق ، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .


- الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29 .


- الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .


- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و11 دقائق ، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:20، إمساك 3:20، الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

 

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و13 دقيقة ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

 

- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقيقة ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29.

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