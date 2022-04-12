لحظة تدمير المسيرة بيرقدار بواسطة فرقاطة روسية.. فيديو

عرضت فضائية “العربية”، فيديو لحظة تدمير المسيرة التركية"بيرقدار" في أوكرانيا بواسطة فرقاطة روسية.

وشهدت مياه البحر الأسود، تدريبات عسكرية مشتركة خاضتها السفن الحربية والمنصات الساحلية الروسية الثابتة "أوتيوس" المضادة للسفن، حيث أثبتت فيها الطواقم المتدربة والأسلحة المستخدمة كفاءتها، وفقًا لموقع روسيا اليوم.



وتضمن سيناريو التدريبات، توكيل طاقم منظومة "أوتيوس" مهمة اكتشاف مجموعة من سفن العدو المفترض وتوجيه ضربة صاروخية لها.



أما طاقم فرقاطة "الأميرال ماكاروف"، فتلقى وفقا لسيناريو التدريبات، مهمة اكتشاف صاروخ مضاد للسفن وتدميره بواسطة صواريخ "شتيل" المزودة بها الفرقاطة.



وأطلقت منظومة "أوتيوس" صاروخا تدريبيا مضادا للسفن من طراز "بروجريس"، وتمكنت أطقم الدفاع الجوي في الفرقاطة من رصده وتدميره بنجاح على مسافة وارتفاع محددين بإطلاق صاروخين موجهين.



وسجلت كاميرات الفيديو المركبة في الطائرات من دون طيار لحظة تدمير الصاروخ المضاد الذي أطلقته الفرقاطة، من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية.



وتم إغلاق منطقة التدريبات وتولت 17 سفينة حربية تنفيذ هذه المهمة بنجاح.

https://www.youtube.com/shorts/nz6AMU9XGzU