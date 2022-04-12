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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تهريب السجائر.. سلع معفاة من الضريبة الجمركية

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

 

بالقانون.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تهريب السجائر دون دفع الرسوم الجمركية

 

برسوم 50 جنيها.. دخول امتحان الدبلوم حال الرسوب أكثر من 3 مرات

 

حبس وغرامة 5 آلاف جنيه.. احذر إفشاء سرية بيانات مستخدمي شبكات الاتصال

 

حبس وعزل من الوظيفة..عقوبات رادعة لـ الموظف المتورط في تسهيل مخالفات البناء

 

قوى عاملة البرلمان: مشروع ريفيرا السياحي يجعل العلمين علامة مضيئة بتاريخ مصر

 

مد المهلة عاما.. شروط وإجراءات توفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي

 

4 حالات لإلغاء ترخيص شركات العمالة في القانون الجديد

 

منها السيارات.. سلع تستحق الإعفاء من الضريبة الجمركية وفقا للقانون

 

مشروع ريفيرا بالعلمين فرصة للترويج لمقاصد مصر السياحية

شركات العمالة سلع تستحق الإعفاء من الضريبة الجمركية مشروع ريفيرا بالعلمين قوى عاملة البرلمان عقوبات رادعة إفشاء سرية بيانات مستخدمي شبكات الاتصال عقوبة تهريب السجائر

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