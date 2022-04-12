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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصيحة لتجهيز سفرة طويلة عريضة في ساعة واحدة.. فيديو

الشيف سارة عبد السلام
الشيف سارة عبد السلام

قالت الشيف سارة عبد السلام، إن هناك طريقة سهلة وبسيطة لتجهيز سفرة طويلة عريضة خلال ساعة واحدة، معقبة: "كل واحدة لازم تستغل الأدوات المتاحة لها .. مثل خزين الفريزر ولو واحدة سريعة في التجهيز مش لازم تخزن".

وأضافت سارة عبد السلام خلال لقائها مع برنامج "بنت البلد" الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، والمُذاع على فضائية "صدى البلد" ، قائلة: "عشان تجهزي سفرة طويلة عريضة في ساعة واحدة، لازم تشتغلي بالذكاء، مش تهلكي نفسك على الفاضي .. يعني تعملي أسهل حاجة تتعمل زي المكرونات، السلطات، رز بالخلطة، ستيك".

وتابعت الشيف: "في الآخر هتلاقيكي عاملة سفرة طويلة عريضة من أكلات سهلة .. لكن أكيد مش هتقدري تعملي حلة محشي أو صينية فراخ في ساعة يعني .. شوفي الحاجة الأسهل واعمليها"، مشددة على التفكير المنظم حتى يسهل الأمر أكثر.

سفرة طويلة الشيف سارة عبد السلام برنامج بنت البلد نشوى مصطفى صدى البلد

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