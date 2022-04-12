رئيس الرجاء المغربي: وفرنا كل الظروف أما اللاعبين لانتزاع التأهل من الأهلي

أكد انيس محفوظ رئيس نادي الرجاء المغربي أن مباراة الفريق أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا صعبة للغاية وعلي الفريق تحقيق نتيجه ايجابيه لتسهيل مهمة الإياب في المغرب .

وأضاف أنيس محفوظ في تصريحات لموقع le360 أن علي اللاعبين بذلوا قصاري جهدهم لتحقيق الفوز مشددا على أن التأهل لـ نصف نهائي البطولة حلم كبير للفريق ويجب تحقيقه.

وتابع أن التأهل لربع النهائي منح اللاعبين شحنة معنوية كبيرة لتحقيق الفوز أمام الأهلي والتأهل لنصف النهائي .

وأوضح أن مجلس الادارة وفر كافة الظروف للفريق من أجل الفوز حيث تم اختيار فندق هادئ في القاهرة بعيدا عن وسط المدينة لتخفيف الضغط عن اللاعبين .