عائشة بن أحمد ضحية رامز موفي ستار اليوم

تقع الفنانة التونسية عائشة بن أحمد ضحية حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار، الذي يذاع عبر قناة MBC مصر، عقب صلاة المغرب مباشرة.

انتهت عائشة بن أحمد من تصوير مسلسل وعد الشيطان، والمقرر إطلاقه عقب موسم رمضان على منصة شاهد vip، والمسلسل مكوّن من 6 حلقات، وتقوم فيه بشخصية زينة المتزوجة من عمرو يوسف، وتدور أحداثه في إطار من الدراما والتشويق والسحر.

وستقدم عائشة بن أحمد دراما رومانسية مع النجم خالد النبوي في مسلسل لون البحر، والذي انتهت من تصويره وتنتظر إطلاقه قريبًا على منصة شاهد vip، وتقوم عائشة بشخصية هالة وهي سيدة متزوجة تعيش صراع مع نفسها طوال الوقت، المسلسل مكوّن من 15 حلقة، وتم تصويره بمدينة الغردقة.

ضيوف برنامج رامز جلال

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، هم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.