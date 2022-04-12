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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد رمضان يمثل مصر وفيرنون الفرنسي ببطولة البريميرليج للكاراتيه بالبرتغال

محمد رمضان بطل مصر
محمد رمضان بطل مصر في الكاراتيه

يستعد محمد رمضان بطل مصر في الكاراتيه والمحترف في صفوف فريق اس بي ان فيرنون الفرنسي للمشاركة في الجولة الثانية من جولات الدوري العالمي للكاراتيه المقرر أن تقام في البرتغال في الفترة من 22 إلى 24 إبريل الجاري.

ومن المقرر أن يغادر  رمضان القاهرة متجهًا إلى فرنسا للدخول في معسكر إعدادي مغلق استعدادًا لخوض غمار منافسات البطولة العالمية. 
وعقب انتهاء المعسكر يتجه رمضان إلى البرتغال لخوض منافسات البطولة التي يمثل فيها رمضان مصر والنادي الفرنسي اس بي ان فيرنون.

كان قد أحرز رمضان الميدالية الفضية في منافسات الكوميتيه تحت - 84 كجم في البطولة ذاتها التي أقيمت في الفجيرة في دولة الإمارات في الفترة من 18 حتى 20 مارس الماضي. 


وتعتبر بطولات الدوري العالمي من تنظيم الاتحاد الدولي للكاراتيه و تقام في خمس دول مختلفة خلال الموسم الواحد.

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