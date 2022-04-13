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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة سيدة السلام

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة،  اليوم ، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة «سيدة السلام».

ونصت التحقيقات مع المتهم الرئيسي في واقعة سيدة السلام التي ألقت بنفسها من الطابق السادس فور رؤية مقتحمي شقتها، والتي تم إحالة المنتهمين فيها لمحكمة الجنايات للبدء في نظر محاكمة المتهمين.

وجاءت اعترافات المتهم «محمد.د»"، وشهرته «زيتونة»، 36 سنة، مقاول، أمام النيابة وجاءت أسئلة النيابة في تحيقاتها وإحابات المتهم كالتالي:-

ما هي تفصيلات إقرارك؟

اللي حصل إني أنا عندي عمارة في السلام أول، والأستاذة داليا ساكنة عندي في العمارة، ومن حوالي 7 شهور بواب العمارة اتصل بيا في التليفون وقالي إن داليا على طول بيجلها رجالة، فقولتله لو جالها حد تاني عرفني، فاتصل بيا امبارح وقالي إن في واحد طلع البيت، وكان راكب ميكروباص، فقولتله أنا جايلك، وروحتله وأنا في الطريق قابلت بواب في المنطقة وقولتله تعالى معايا، فخدته وروحت العمارة، وقابلت البواب، وطلعنا فوق الدور السادس مكان ما داليا ساكنة، وقبل ما أخبط على البيت لقيت عصى خشب في الطرقة، فخدتها معايا، والبواب لقى حبل بلاستيك خده معاه فخبطنا على داليا ففتحت لنا بعد ربع ساعة، قمت زقيت الباب ودخلت ولقيت واحد عندها فقمت ضربه بايدي وبالعصاية، وبعدين كتفته علشان أتصل بالشرطة عشان تيجي تأخده عشان ميهربش مني، وساعتها داليا جريت على البلكونة ورمت نفسها فوقعت ماتت.

محكمة جنايات القاهرة سيدة السلام

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