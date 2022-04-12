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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن توافق على إنشاء اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمناخ لوضع الحلول المجتمعية

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

وافقت وزارة التضامن الاجتماعي، على قيد اتحاد نوعي، يحمل اسم "اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمناخ" يهتم بتنمية وتطوير المناخ في مصر.

ويدار اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمناخ بواسطة مجلس إدارة مكون من خمسة عشر عضوا ، ويختص بتنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلي بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات في مجال المناخ.

كما يختص الاتحاد بإنشاء قاعدة بيانات له للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال المناخ ، تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلي يوم بتحديثها دوريا.

كما يختص الاتحاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسات وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجهات والمؤسسات الأهلية في تأدية خدماتها والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية الخاصة بالمناخ.

كما يتم عقد مؤتمر سنوي لتقيم الانجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة الموضوعات التي تحال إليه منها لمناقشتها.

كما يقدم الاتحاد، كافة الخدمات والأنشطة التنموية والبيئة التي تساعد على تحسن المناخ في المجتمع، وعمل بروتوكولات تعاون مع الجهات الداخلية والخارجية بهدف رعاية وتحسين المناخ وذلك بعد موافقة الجهات المعنية والجهة الإدارية.

ويقول السفير مصطفي الشربيني، سفير ميثاق المناخ للاتحاد الأوروبي ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، إنه سيتم دراسة مشاكل تمويل الجمعيات لمواجهة التغيرات المناخية والعمل علي حلها إصدار مجلة ونشرة مناخية  للاتحاد بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وسوف نعمل علي تنمية قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعمل دراسات للمشروعات المختلفة المتأثرة بالتغيرات المناخية
وسوف يقوم الإتحاد بإنشاء مراكز استشارية ومراكز للدراسات المتخصصة في التغيرات المناخية هيئة من المتخصصين والعلماء للإسهام في أنشطة الاتحاد .

المؤسسات الأهلية للمناخ مجال المناخ الأنشطة التنموية تحسن المناخ سفير ميثاق المناخ للاتحاد الأوروبي

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