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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

الإفتاء تحدد أفعال تبطل الصيام بين الزوجين.. فيديو جراف

أفعال تبطل الصيام
أفعال تبطل الصيام بين الزوجين

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين في رمضان ، لا شك أنها من أهم ما ينبغي على الزوجين معرفته لتجنب الوقوع في أي من أفعال تبطل الصيام بين الزوجين في رمضان ، وذلك لأن كفارتها غليظة وهي صيام شهرين متتابعين.

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 لذا على الأزواج الحذر كثيرًا والانتباه من أفعال تبطل الصيام بين الزوجين وعلى كل من الزوجين أن يعين بعضهما البعض على الطاعة واغتنام نفحات تلك الأوقات والأزمنة المباركة، والتي يأتي شهر رمضان من خيرها، وقد حددت نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة أفعال تبطل الصيام بين الزوجين وحذرت من الوقوع فيها أشد التحذير.

 

الصوم واجب

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين ، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر على الصوم، منوهة بأن صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، معلوم من الدين بالضرورة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما هي  أفعال تبطل الصيام بين الزوجين في رمضان؟»، أن مبطلات الصوم (المفطرات) تنحصر في ثمانية أفعال أولها تعمد إدخال عَيْنٍ- شيء ما- إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف) ولا تُعْتَبَر العين مَنْفَذًا مفتوحًا، وكذا مسام الجلد.

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين ، أضافت أن الجوف عند الفقهاء: ما يلي حلقوم الإنسان كالمعدة، والأمعاء، والمثانة –على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا تجاوز المُفَطِّر الحلقوم ودخل الجوف إلى أيِّ واحدة منها من منفذٍ مفتوح ظاهرًا حِسًّا فإنه يكون مفسدًا للصوم، وثانيها تعمد الإيلاج في فَرْج (قُبُل أو دُبر)، ولو بلا إنزال، وثالثها خروج الْمَنِي عن مُبَاشَرة ، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك، ورابعها الاسْتِقَاءة، وهي تعمُّد إخراج القيء ، أما من غَلَبه القيء فلا يفطر به،  وخامسها خروج دم الحيض ، وسادسها خروج دم النفاس، وسابعها الجنون، و ثامنها الرِّدَّة.

ولمتابعة المزيد حول أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. تابع الفيديو جراف التالي:

بين الزوجين في رمضان الصيام صيام شهرين متتابعين تعم د إخراج القيء خروج دم الحيض

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