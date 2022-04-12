الشيخ أحمد تركي: تصديت للفكر الإرهابي والمتطرف قبل 25 يناير

قال الشيخ أحمد تركي، من علماء الأزهر الشريف: إنه نشأ وسط الأرض الزراعية، فى قرية على قلب رجل واحد من المسيحيين والمسلمين.

وأضاف "تركي"، خلال حواره على قناة كنوز الوطن، ببرنامج أخبار مصر مع الإعلامي أيمن عدلي، أنه قاوم الجماعات المتطرفة والإرهابية منذ وقت طويل، متابعا: تصديت للفكر الإرهابي والمتطرف قبل ثورة 25 يناير.

واسترسل: مقاومتي لأفكار الإخوان بدأت منذ زمن وقبل الثورة، متابعا: بعد ثورة 25 يناير كان هناك خطة للاستيلاء على كافة المساجد المصرية وجعلها سياسية، متابعا: كانوا يريدون الضغط على الدولة المصرية لتمرير إجندات سياسية.



وروى تفاصيل منعه من صعود المنبر استخدام مسجد النور كـ أداة لترويج المواطنين، قائلا: جماعة الإرهاب قامت بالحشد أمام مسجد النور ، وصعد بعضهم إلى المئذنة لقتل المواطنين .