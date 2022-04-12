المفتي للشباب: لا تنساقوا وراء من يتطاول على أصل النبي ونسبه الشريف

دعا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، شباب المسلمين إلى عدم الانسياق وراء من يتطاول على أصل النبي صل الله عليه وسلم، أو نسبه الشريف.

وقال شوقي علام، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الثلاثاء: "لا ينبغي للشباب الانسياق وراء هذه الكوارث في أن أصل سيدنا محمد من أبويه الكريمين من سيدنا عبد الله والسيدة آمنة، رضي الله عنهما، بأنهما ليس من أهل الجنة".



وأضاف: "هذا افتراء على الله.. والدي الرسول كانا في زمن الفطرة، الذي يقول عنهم الله تعالى: "ما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا"، موضحًا أن الرسول يقول: "أنا خيار من خيار"، ولذلك أثبت خيرية أبويه.