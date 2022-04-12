خبير تربوي: استخدام التكنولوجيا للأطفال تقلل دور المعلم وتدفع إلى التوحد والانعزال

في المراحل المتقدمة من التعليم..

تطورت التكنولوجيا بشكل كبير وبخاصة الأجهزة الذكية والكمبيوتر بحيث أصبحت في متناول أوساط اجتماعية عديدة في وطننا العربي و خاصة بين الأطفال و المراهقين .

وقال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس، أنه من خلال التكنولوجيا والأجهزة الحديثة يكتسب الطفل المهارات اللازمة لتنمية العلاقات الاجتماعية فإذا استخدمت هذه الأجهزة بشكل صحيح يستطيع الطفل التواصل مع أصدقائه و أقاربه من خلال برامج التواصل مشيرا إلى أنه اذا استخدم هذه الفئة التكنولوجيا بشكل خطأ تدفع الطفل إلى التوحد و الانعزال عن عائلته و أصدقائه وينطوي في عالم إلكتروني افتراضي فتجد أنه يقضي ساعات أمام شاشة التلفاز أو الآي باد.

والكثير من الألعاب و الأنشطة التي يمكن ممارستها باستخدام اللاب توب أو التطبيقات على الهواتف الذكية كلها تساهم في تعليم الطفل ضرورة إنجاز المهام من خلال قيامه بإنهاء مستوى في لعبة أو برنامج تعليمي حتى ينتقل للمستوى الآخر

تساعد الأجهزة التكنولوجية الحديثة في تطوير مهارات الطفل بشكل ملحوظ، فهي تساعده في تنمية مواهبه أو دعمه بالمعلومات اللازمة و التوسع في القراءة عن مجالات يهتم بها و التي بكل تأكيد تقوم بتوسعة مداركه و اكتسابه ثقافات ومعلومات في مجالات مختلفة.

وأشار الدكتور تامر شوقي إلى أن قضاء الأطفال ساعات أمام الشاشات أو حتى الهواتف الذكية تعرض الطفل للأشعة المنبعثة منها مما يؤدي إلي ضعف النظر و تحسس العين، بالإضافة إلى تعرض الطفل لمحتوى غير لائق لعمره؛ فهو عالم مفتوح و مع سن الأطفال الصغير لا يدركون كيفية التمييز بين ما هو صحيح و خاطئ مما يؤثر بالطبع في سلوكياتهم.

وأوضح الدكتور تامر شوقي، أن التكنولوجيا أضعفت الإدراك الحسي للطفل أكثر من التلفزيون زمان، واللي موجود في التلفزيون مكنش بيخطف الأطفال بالشكل ده.

وتابع أستاذ علم النفس التربوي، أن الأطفال تتعلم أشياء خاطئة بسبب الانترنت وبيتعلموا سلوكيات بتفقدنا القيم، مما يتسبب باختلاف ثقافات بين الآباء وأبنائهم.

وفي ذات السياق قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع أن استخدام الهواتف الذكية بدلاً من الورقة والقلم في المراحل المتقدمة من التعليم أدى إلى تدني مستويات الطلاب في المهارات الأساسية في التعليم كالكتابة الجيدة أن استخدام التكنولوجيا بدلاً من الكتابة اليدوية يبطئ عملية التفكير، فعدم حصول الخلايا العصبية على أوامر يجعلها غير فعالة .

وأكد الدكتورة سامية خضر، أن العديد من المواقع الإلكترونيّة تزود الأشخاص بمعلومات خاطئة تمّ نسخها ولصقها من مواقع ومراجع أخرى لم يتم التأكد من مدى دقتها، وبالتالي يتم تضليلهم بهذه المعلومات، وهذا يرجع إلى أن أصحاب المواقع الإلكترونية يحرصون على حصول مواقعهم على الترتيب الأعلى ضمن قائمة تصنيفات مواقع الإنترنت بدلا من التركيز على المحتوى الذي يتم نشره لذلك ننصح بعد تعرض طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية إلى وسائل الاتصال الحديثة لفترات طويلة.