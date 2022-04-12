سيد عبدالله بديل بن شرقي .. تشكيل الزمالك أمام فاركو فى الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة فاركو المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي



خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله

خط الهجوم: عمر السعيد



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمد أشرف " روقا" وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأيمن حفني وسيف الدين الجزيري.