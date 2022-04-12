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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السيسي يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. ويوجه المحافظين لمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة:

  • يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية
  • يعد المركز مكوناً هاماً لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة
  • ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية بأحدث النظم المتبعة عالمياً

 

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي بشأن المركز، الذي يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية، حيث يعد المركز مكوناً هاماً لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات، وربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، وتلقي البلاغات بأنواعها المختلفة من المواطنين، بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالمياً في هذا الإطار.

كما قام الرئيس بتجربة عملية عبر مركز العمليات من خلال إجراء اتصال فعلي بغرف العمليات التخصصية في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد  وجنوب سيناء والأقصر، حيث اطمأن الرئيس من المحافظين على إجراءات تفعيل المنظومة في كل محافظة، موجهاً بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف المنظومة، خاصةً سرعة التعامل والاستجابة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات.

كما وجه الرئيس باستمرار المحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.

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