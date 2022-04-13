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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي عرب أبو ساعد بالصف يعانون انقطاع المياه منذ بداية شهر رمضان

صدى البلد

ناشد أهالي قرية عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف جنوب محافظة الجيزة ، فى رسالة لخدمة القراء “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد ،  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة, ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي, بحل مشكلة انقطاع المياه المتكررة يوميا لساعات طويلة منذ بداية شهر رمضان بدون حل المشكلة من المسؤولين.

قال إبراهيم كامل أحد أهالي القرية فى رسالته: أن المياه تنقطع يوميا عن القرية لفترة زمنية طويلة بدءا من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى العاشرة مساء يوميا منذ بداية شهر رمضان وحتى اليوم دون أي سبب يذكر وقمنا بتقديم الشكاوي للخط الساخن لشركة المياه ولكن دون جدوى .


أضاف كامل: أن القرية كبيرة يبلغ تعداد سكانها حوالي 20 ألف نسمة, وأنها أول قرية في المركز من الشمال الشرقي, ولذلك رغم أنها تابعة لمركز ومدينة الصف إلا أن خط المياه الواصل لها يأتي من حي التبين بجنوب القاهرة المجاور للقرية, وكانت المياه قبل شهر رمضان تأتي دون انقطاع لكننا فوجئنا منذ بداية الشهر الكريم بإنقطاعها يوميا منذ الثانية عشر ظهرا وحتى العاشرة مساء وعندما تأتي ليلا تكون ضعيفة جدا فنضطر لتشغيل المواتير لتصل المياه .


وأشار: أن هناك بعض المناطق بالقرية لا يصل إليها المياه نهائيا, ما يضطرهم شراء المياه من سيارات او ملئ جراكن من مناطق بعيدة عنهم, إضافة إلى أن مواسير المياه القديمة بالقرية من الاسبستوس منذ اربعين عاما ولم يتم تغييرها ما يتسبب في ضعف المياه عندما تأتي مطالبا بتغييرها لمواسير بلاستيك كبقية القرى .

وناشد الأهالي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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