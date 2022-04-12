الرئيس السيسي يوجه بالاستماع لشكاوى المواطنين من غلاء أسعار بعض السلع والتواجد بالشارع لضبطها

الاستماع لمشاكل المواطنين ونبض الشارع

‏تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غرفة عمليات متابعة كافة محافظات الجمهورية، ووجه الرئيس رسائل هامة للمحافظين بأهمية متابعة أسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط الأسواق.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتواجد المحافظين في الشوارع والاستماع لمشاكل المواطنين ونبض الشارع.

وقال الرئيس السيسي، إن :"محتاجين نبقى موجودين على الأرض، ونسمع من الناس مشاكلهم، و نبضهم في الشارع، ونبذل مجهود اكبر للتواجد في الشارع".

ووجه السيسي، حديثه المحافظين، قائلا :"اقول الكلام ده لكل المحافظين اللي بيسمعوني، ومطمن من تواجد بعض السلع الأساسية في الأسواق، وأتحدث عن الأسعار، وهذه الأزمة قد تطول، ونريد أن يكون لدينا تصور لضبط الأسعار من الآن والشهور القادمة".





