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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المؤلفة سارة هجرس: اتبسطت لما شفت الصحف الكورية بتتكلم عن الكبير أوي

الكبير أوي
الكبير أوي

كشفت المؤلفة  سارة هجرس المشاركة في تأليف حلقات مسلسل الكبير أوي 6 ،  تفاصيل  حديث الصحف الكورية عن مسلسل الكبير اوى 6 للصحف الكورية بعد حلقات لعبة الحبار .


وقالت سارة هجرس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  انبسطت لما شفت الصحف  الكورية  بتتكلم على حلقات لعبة الحبار في الكبير أوي ".

 

وأضافت سارة هجرس :" دخلت مجال الكتابة والتأليف بمحض الصدفة فقط، وأنا نشأت في منزل استثنائي وبطبيعة الحال كان لدينا  صالون يضم سياسيين وفنانين وكتاب كبار ".

 

واكملت سارة هجرس :"  من يقرأ كثيرا يكون قادرا على الكتابة وأنا نشأت في مناخ  ساعدني كثيرا على  التوسع في مجال الكتابة والتأليف ".

 

ولفتت سارة هجرس :"  جلست مع مؤلفي كافة الأجزاء السابقة لـ الكبير، وفي الجلسات  توجهنا لاختيار شخصية نسائية جديدة بدلا من دنيا سمير غانم ، وتم اختيار مربوحة  وكان هناك حرص على ألا تكون تلك الشخصية مشابهة لشخصية هدية في المسلسل ".

 

وتابعت سارة هجرس:"  توصلنا لـ شخصية الكبيرة فحت كي تجبر الكبير على الزواج مرة اخرى بعد  زوجته هدية ".

سارة هجرس الكبير الكبير أوى الصحف الكورية اخبار التوك شو

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