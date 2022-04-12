المؤلفة سارة هجرس: اتبسطت لما شفت الصحف الكورية بتتكلم عن الكبير أوي

كشفت المؤلفة سارة هجرس المشاركة في تأليف حلقات مسلسل الكبير أوي 6 ، تفاصيل حديث الصحف الكورية عن مسلسل الكبير اوى 6 للصحف الكورية بعد حلقات لعبة الحبار .



وقالت سارة هجرس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" انبسطت لما شفت الصحف الكورية بتتكلم على حلقات لعبة الحبار في الكبير أوي ".

وأضافت سارة هجرس :" دخلت مجال الكتابة والتأليف بمحض الصدفة فقط، وأنا نشأت في منزل استثنائي وبطبيعة الحال كان لدينا صالون يضم سياسيين وفنانين وكتاب كبار ".

واكملت سارة هجرس :" من يقرأ كثيرا يكون قادرا على الكتابة وأنا نشأت في مناخ ساعدني كثيرا على التوسع في مجال الكتابة والتأليف ".

ولفتت سارة هجرس :" جلست مع مؤلفي كافة الأجزاء السابقة لـ الكبير، وفي الجلسات توجهنا لاختيار شخصية نسائية جديدة بدلا من دنيا سمير غانم ، وتم اختيار مربوحة وكان هناك حرص على ألا تكون تلك الشخصية مشابهة لشخصية هدية في المسلسل ".

وتابعت سارة هجرس:" توصلنا لـ شخصية الكبيرة فحت كي تجبر الكبير على الزواج مرة اخرى بعد زوجته هدية ".