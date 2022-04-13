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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرجة هالة خليل تكشف كواليس تأليفها لـ أحلام سعيدة..فيديو

أحلام سعيدة
أحلام سعيدة

 كشفت المخرجة هالة خليل،  تفاصيل  قيامها بتأليف وكتابة مسلسل أحلام سعيدة للفنانة الكبيرة يسرا في شهر رمضان.


وقالت هالة خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  لأول مرة اقوم بكتابة  دراما تلفزيونية  لمدة 30 حلقة ".
 

وتابعت :"  كنت كاتبة فكرة المسلسل كـ فيلم وقررنا تحويل هذه الفكرة لـ مسلسل “، مضيفة:” بعدما اعتذرت عن إخراج المسلسل وقع الاختيار على المخرج عمرو عرفة ".

 

واكملت هالة خليل:" معظم موضوعاتي التي أقوم بكتابتها أبطالها سيدات، وهذا ما حدث في مسلسل أحلام سعيدة ".

 

وقالت المخرجة:" انا عندي فيلم مع جمال العدل بعنوان ليلة الحنة، وسنبدا في الغعداد لت الفيلم بعد عيد الفطر مباشرة ".

هالة خليل أحلام سعيدة تأليف يسرا اخبار التوك شو

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