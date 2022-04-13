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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. الاختيار 3 يكشف حماية الرئيس السيسي بيع أراضي سيناء .. وموعد طرح فيلم أحمد حلمي الجديد

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها أحدث حلقة اليوم من مسلسل الاختيار، ومنع الرئيس السيسي التفريط في أراضي سيناء في عهد الإخوان، وتفاصيل فيلم أحمد حلمي الجديد، وتلخيص للعديد من حلقات مسلسلات رمضان. 

 

الاختيار 3 الحلقة 11.. السيسي يمنع بيع أراضي سيناء للإرهابيين

شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل الاختيار 3، منع الرئيس عبد الفتاح السيسي محاولة الجماعة الإرهابية لبيع أراضي سيناء إلى غير المصريين والإرهابيين. 

تفاصيل فيلم أحمد حلمي الجديد واحد تاني في عيد الفطر

كشف الفنان أحمد حلمي عن اسم موعد طرح فيلمه الجديد، “واحد تاني" بعد تغيير اسمه من “العيل” أو “إكس”، الذي عكف على تصويره قبل شهر رمضان. 

أحمد داش سفير شباب بلدنا لليونيسيف

اختارت منظمة اليونيسيف النجم الشباب أحمد داش كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلدنا"، وسيبدأ داش مشاركته في هذه المبادرة من خلال بث مباشر تنقله صفحات UNICEF Egypt غدًا في تمام الساعة 3 عصرًا، للحديث عن إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.

نيللي كريم في حوار لـ صدى البلد: هناك الآلاف من فاتن أمل حربي في محاكم الأسرة.. وأطالب بقوانين جديدة

وبعد أن أثار المسلسل ضجة بسبب قدرته على مس "نقاط ضعف" تعاني منها المرأة، كان لنا حوار مع النجمة نيللي كريم تكشف كواليس المسلسل وآرائها في قضية "أمل فاتن حربي". 

وفاة الممثل الكوميدي جيلبرت جوتفريد عن عمر يناهز 67 عاما

أعلنت عائلة الممثل الكوميدي الشهير جيلبرت جوتفريد وفاته بعد معاناته مع المرض عن عمر يناهز 67 عاما، منذ قليل. 

جمال سليمان:مقاييس النجاح اختلفت عن الماضي.. وصنعت اسمي بعيدا عن السوشيال.. خاص

تحدث الفنان جمال سليمان عن رأيه في الصراع بين الآباء والأبناء وهل جزء منه تغير في مقاييس النجاح حاليا عن الماضي.

فيلم Fantastic Beasts يواجه أزمة في الصين بسبب مشاهد عن المثلية

واجه الجزء الثالث من سلسلة أفلام Fantastic Beasts أزمة أثناء طرحه في سوق العرض الصينية بسبب احتواء قصته على مشاهد عن علاقة مثلية بين اثنين من أبطاله. 

الاختيار نشرة الفن السيسي أحمد حلمى Arts Entertainment

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