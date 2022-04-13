نشرة الفن.. الاختيار 3 يكشف حماية الرئيس السيسي بيع أراضي سيناء .. وموعد طرح فيلم أحمد حلمي الجديد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها أحدث حلقة اليوم من مسلسل الاختيار، ومنع الرئيس السيسي التفريط في أراضي سيناء في عهد الإخوان، وتفاصيل فيلم أحمد حلمي الجديد، وتلخيص للعديد من حلقات مسلسلات رمضان.

شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل الاختيار 3، منع الرئيس عبد الفتاح السيسي محاولة الجماعة الإرهابية لبيع أراضي سيناء إلى غير المصريين والإرهابيين.

كشف الفنان أحمد حلمي عن اسم موعد طرح فيلمه الجديد، “واحد تاني" بعد تغيير اسمه من “العيل” أو “إكس”، الذي عكف على تصويره قبل شهر رمضان.

اختارت منظمة اليونيسيف النجم الشباب أحمد داش كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلدنا"، وسيبدأ داش مشاركته في هذه المبادرة من خلال بث مباشر تنقله صفحات UNICEF Egypt غدًا في تمام الساعة 3 عصرًا، للحديث عن إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.

وبعد أن أثار المسلسل ضجة بسبب قدرته على مس "نقاط ضعف" تعاني منها المرأة، كان لنا حوار مع النجمة نيللي كريم تكشف كواليس المسلسل وآرائها في قضية "أمل فاتن حربي".

أعلنت عائلة الممثل الكوميدي الشهير جيلبرت جوتفريد وفاته بعد معاناته مع المرض عن عمر يناهز 67 عاما، منذ قليل.

تحدث الفنان جمال سليمان عن رأيه في الصراع بين الآباء والأبناء وهل جزء منه تغير في مقاييس النجاح حاليا عن الماضي.

واجه الجزء الثالث من سلسلة أفلام Fantastic Beasts أزمة أثناء طرحه في سوق العرض الصينية بسبب احتواء قصته على مشاهد عن علاقة مثلية بين اثنين من أبطاله.