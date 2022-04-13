رئيس غارب: استمرار الحملات التموينية على المخابز البلدية ومستودع تعبئة أنابيب الغاز

كلف اللواء حامد احمد رئيس مدينة راس غارب إدارة مكتب التموين باستمرار الحملات التموينية والتفتيشية على المخابز البلدية والتأكد من الاوزان ومطابقتها للاوزان المقررة وتوافر الخبز خلال ايام شهر رمضان المعظم والتأكد من ارصدة الدقيق وعدم وجود عجز أو تكدس امام المخابز.



واكد حامد على قيام اعضاء مكتب التموين بالمرور على محطة تعبئة البوتاجاز للتأكد من أوزان الانابيب والأسعار وانتظام سير العمل بالوضع الذى يكفل تقديم خدمه مميزه للمواطن و فى اسرع وقت ، كما تم المرور على مستودع الشركة المصرية للسلع للتأكد من توافر المقررات التموينية لجميع السلع ..

على الجانب الآخر قامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بمتابعة أعمال القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بقرية الحمراوين، على مدار يومان، تم خلالها إجراء الكشف الطبي على ٢٢٦مواطنا.

وضمت القافلة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، فضلا عن توفير التحاليل اللازمة لبعض الحالات، وتوزيع العلاج المجانى اللازم للمرضى.

وكان اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، وجه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية والعلاجية بقرية الحمراوين، مؤكدا على المتابعة الدورية لقطاع الصحة بالمدينة

وتأتي القافلة تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

