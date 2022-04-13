آدم الشرقاوي: أول مرة أقفز من طائرة بالمظلة ومتحمس ومتوتر جدا.. فيديو

حل الفنان آدم الشرقاوي ضيفا، اليوم، على برنامج "نجوم السماء" المذاع على القناة "أون إي".

ومن جانبه قام ادم الشرقاوي بتسجيل فويس نوت قبل صعوده إلي الطائرة للقفز بالمظلة وقال فيها " أنا أول مرة أقوم بتجربة القفز من طائرة بالمظلة وانا متحمس جدا ومتوتر جدا ، وانا الأن متسعد للقفز بالمظلة لأني أريد رؤية مصر من أعلي واري الزمالك ".

وأوضح ادم الشرقاوي: “كنت أتمني أن تتواجد أختي معي اليوم ولكنها متواجدة في أمريكا الآن وحضورها صعب”.

واتصل أدم الشرقاوي بأخته في أمريكا على الهواء في برنامج "نجوم السماء"، قائلا لها: "أنا أول مرة أقفز من طائرة اليوم، وكنت خائف وأثناء التجربة تحمست.