أنونيموس تسرب كما هائلا من ملفات الكرملين

قامت مجموعة القرصنة الشهيرة “أنونيموس” بتسريب كم هائل من ملفات الكرملين، حيث تعهدت بمواصلة استهداف روسيا حتى تنهي الدولة "عدوانها" على أوكرانيا.



ووفقاُ لصحيفة “ديلي ميل”، تم اختراق المؤسسات الحكومية والشركات الروسية في الهجوم السيبراني ، حيث تضمنت قائمة البيانات أكثر من 200000 رسالة بريد إلكتروني من وزارة الثقافة الروسية ، وهي هيئة تشرف على الرقابة والمحفوظات والفنون.



كما استولى المتسللون على رسائل البريد الإلكتروني والبيانات من شركة النفط والغاز Aerogas كجزء من المحاولات المستمرة للتسلل وتعطيل المجهود الحربي الروسي.

شنت “أنونيموس” بالفعل سلسلة من الهجمات الإلكترونية رداً على غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا ، بما في ذلك تسرب بيانات الجنود الروس والاستيلاء على التلفزيون التي تسيطر عليه الدولة.

وقد أصرت الآن على أنها ستواصل القرصنة ونشر المعلومات السرية حتى تنسحب روسيا من هجومها. وكتبت المجموعة في تغريدة: "القرصنة ستستمر حتى توقف روسيا عدوانها".

