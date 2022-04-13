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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستعد للاتحاد السكندري بدون راحة

صدى البلد

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم  الأربعاء، بعد التعادل مع فاركو في مباراة بالدوري.
ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره فاركو في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 32 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة، في حين رفع فاركو رصيده إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

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