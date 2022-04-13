ضياء السيد: محمد صلاح الوحيد اللي لعب 4 ماتشات 120 دقيقة كاملة|فيديو

قال ضياء السيد، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، إن "محمد صلاح اللاعب الوحيد اللى لعب 4 ماتشات 120 دقيقة كاملين دون استبدال، ده غير شغلة اللى برة الفرقة كقائد على الرغم من اتهامات البعض بأن صلاح يؤدي مع المنتخب غير أدائه مع ليفربول.

وأضاف ضياء السيد، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه بعد لقاء السنغال خرج محمد صلاح وتحدث بهدوء وشكر زملاءه واتفهم أن صلاح هيعتزل اللعب الدولي، وكان فهماً خاطئاً من البعض.

وتابع المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، أن محمد صلاح لم يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة بلقاء السنغال، لأنه صادفه سوء توفيق هو وزيزو ومصطفى محمد.

وأشار ضياء السيد إلى أنه بلقاء السنغال بنهائي بطولة أفريقيا، ِلمَ يبدأ صلاح بتصويب الركلة الأولى، وواجهنا انتقادات بسبب ذلك.



