أغبى دعايا بالعالم.. مسئولو حديقة يطلقون ثعبانا مزيفا لاستقطاب الزوار

تسبب ثعبان عملاق في حالة من الذعر بعد أن شوهد وهو يزحف في حديقة عامة شعبية ببريطانيا.

ولكن تبين أن القائمين على الحديقة هم من اطلقوا هذا الثعبان الزائف هو مجسم لثعبان من البلاستك، في حيلة تهدف إلى استقطاب المزيد من زوار الحديقة.

ولكن هذه المزحة اتت بالسلب بعد تداول فيديو حول هذا الثعبان الزائف، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ليلغي البعض زيارتهم خوف من هذا الثعبان الذي اعتقد البعض انه ربما كان حقيقياً.

ووفقاص لصحيفة “ديلي ميل”، حاول مسؤولي الحديقة تصحيح هذا الخطأ الفادح الذي اثار الذعر في نفوس رواد الحديقة، عبر منشور تداوله مسؤولي الحديقة عبر مواقع التواصل الأجتماعي لتوضيح الصورة المغلوطة عن الثعبان الزائف.

واوضح المسؤولن عن الحديقة أن الثعبان ليس حقيقى وكان مجرد مزحة تم اعدادها بمناسبة عيد الفصح، لافتين إلى انه لا دعي للخوف بشأن وجود ثعباين بالحديقة وأن الامر برمته مجرد مزحة ليس أكثر.

