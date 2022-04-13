عجوز أوكرانية بعمر الـ80 تدعي اغتصابها من جندي روسي

قالت صحيفة "ديلي ستار" أن مسنة أوكرانية تبلغ من العمر 83 عامًا أدعت إن جنديًا روسيًا اغتصبها في قريتها ، حيث تمنت لو قتلها بدلاً من ذلك.

وافادت الصحيفة البريطانية أن المسنة الاوكرانية التي تم تسميتها باسم فيرا فقط لحمايتها ، قالت لأخبار شبكة سي بي إس أن الهجوم الوحشي الذي تعرضت له، جاء على يد أحد جنود القوات الروسية، بعد فترة وجيزة من احتلال قريتها.



وفي تقرير مصور ومثير للقلق ، وصفت المسنة الاوكرانية الحادث الذي تعرضت له من قبل الجندي الروسي الذي لم تذكر اسمه قائله" أمسك الجندي الروسي بي من مؤخرة رقبتي و بدأت بعدها اشعر بالإختناق، لم أستطع التنفس".

واضافت "أخبرت الشخص الذي اغتصبني ،" أنا كبير بما يكفي لأكون والدتك هل تسمحين لهذا أن يحدث لأمك، لكنه لم يكترث جعلني اصمت".

فيما كان زوج الضحية ، الذي يعاني من مشاكل طبية خطيرة ، موجودًا أيضًا في المنزل عندما تعرضت للاعتداء ولم يستطع التدخل.

بعد الإعتداء، شرب الجندي زجاجة فودكا وغادر المنزل ورفع مسدسه في الهواء احتفاءً بما فعله من جرم.



اصيب المسنة الاوكرانية بندوب في جسدها اثر تعرضها للهجوم الوحشي، حيث قالت للصحفيين إنها كانت تفضل فضل الموت عما حدث لها.