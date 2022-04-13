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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب بغداد

القبض على أحد عناصر
القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب بغداد

أعلنت قوات الأمن العراقية مساء أمس الثلاثاء اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوبي العاصمة بغداد.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - إنه ضمن سلسلة العمليات النوعية التي تنفذها قوات الشرطة الاتحادية للقبض على المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى بـ(أبو جهاد) أحد عناصر داعش الإرهابي العاملين بما يسمى كتيبة الإرهابي (أبو حمزة المهاجر ولاية الفرات) في كمين محكم ضمن قاطع المسؤولية في منطقة السيدية جنوبي العاصمة بغداد.
وأضاف البيان أنه تم تسليم الإرهابي إلى الجهات ذات العلاقة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة.
 

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