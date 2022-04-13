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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 - 12 رمضان 1443هـ

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق  6 ابريل 2022، 5 رمضان 1443 هجرية.

كلمتان لا يعرفهما الكثير عند سماع الصلاة خير من النوم

حسام موافي: الصلاة ذكرت في القرآن 67 مرة وإعمال العقل 300

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 4:00  ص

 الظهر 11:55 ص

 العصر 30: 3 م

المغرب 6:21 م

العشاء 7:41م 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

 الفجر 4:04 ص

الظهر 12:01 م

العصر 3:36 م

المغرب 6:26 م

العشاء 7:47 م  

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر 3:56 ص

الظهر 11:52 ص

العصر 3:27 م

المغرب 6:17 م

العشاء 7:37  م     

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 3:53 ص

الظهر 11:44 ص

العصر 3:16 م

المغرب 6:07 م

العشاء 7:24 م 

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر 4:04  ص

الظهر 11:50 ص

العصر 19: 3 م

المغرب 6:11 م

العشاء 7:26 م

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