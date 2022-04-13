رشوان توفيق: أتمنى أول ما أموت أشوف سيدنا محمد

قال الفنان رشوان توفيق ؛ إن أول أمنية لديه بعد الموت رؤية سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ؛ مضيفا أنه رآه مرتين في رؤية ؛ ويتمنى رؤية عزت العلايلي .

أضاف رشوان توفيق خلال لقائه في برنامج نص الكلام على قناة النهار ؛ أن الشفافية محاط بها كثيرا ؛ فيأتي له بعد الصلاة ليلا أشخاص كبيرة مثل الناقد نبيل بدران وهو متوفي من سنين ؛ مضيفا أن الشخصيات يراها فقط وأحيانا يحدث كلام من الشخصيات التي يراها .

أوضح رشوان توفيق، أن له وجهة نظر في الأرواح أنها تسمعنا ؛ وهو يحب محمد الموجي ودائما يقول أنه أستاذ لعبد الحليم حافظ ؛ مضيفا أن في يوم بعد الصلاة ليلا غفوت عيناه فأتى له عبد الحليم وقال له لأ لأ ياأستاذ توفيق فعلم أن ذلك يحزن عبد الحليم ؛ ومن يومها توقف عن ترديد هذه الكلمة .