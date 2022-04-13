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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المراكز الطبية تواصل تطعيم طلاب المدارس باللقاح المضاد لفيروس كورونا | فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تواصل المراكز الطبية تطعيم الطلاب في المدارس والعاملين بها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ وسط إجراءات وقائية غير عادية في لجان التطعيم، بهدف الوصول المستهدف بتطعيم المواطنين جميعا ورفع المناعة ضد فيروس كورونا. 

و علقت الدكتورة سعاد محمد مديرة الإدارة الطبية بمنطقة الوايلي بالعباسية ؛ أنه تم التنسيق بينهم وبين الإدارات الأخرى لتوصيل الخدمة وتقليل الزحام وهذا يؤدي للسهولة في تقديم الخدمة مع مراعاة التنظيم والتنسيق والحفاظ على الإجراءات الإحترازية أثناء تلقي لقاح كورونا .

فتهدف وزارتا التعليم والصحة بتعاونهما المثمر لتطعيم الطلاب كافة والتي تبدأ من الفئات العمرية 12 عامًا للحصول على لقاح كورونا.

ومن جانبها علقت ماري الألفي مديرة بإحدى المدارس ؛ أنه يتم تطعيم عدد من الطلبة القلائل الذين لم يتم تطعيمهم مع تطعيم العاملين بالمدرسة للجرعة الثالثة.

أعراض بعد تلقي لقاح كورونا

وأضافت الدكتورة جيهان رفعت طبيبة بإحدى عيادات المدرسة ؛ أن يحدث لبعض الطلبة أعراض بعد تلقي لقاح كورونا مثل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وصداع ويتم التعامل حينها بأي خافض أو بالباراسيتامول.

كورونا المراكز الطبية تطعيم الطلاب اللقاح المضاد درجات الحرارة التعليم الصحة

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