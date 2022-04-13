عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جورج هولفيني: بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية «حيادية ومستقلة»

الانتخابات اللبنانية
الانتخابات اللبنانية

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية أن العمل يجري لتدريب 30 مراقبا تمهيدا لنشرهم في جميع المناطق اللبنانية ضمن مهمة طويلة المدة لمراقبة الانتخابات اللبنانية التي تجري في الخامس عشر من شهر مايو المقبل.
وأضافت البعثة أن المراقبين وصلوا إلى لبنان الأحد الماضي حيث تلقوا اليوم تدريبا على الخدمات للمسائل اللوجستيّة والأمنية.

وأوضحت أن المراقبين سينتشرون في فرق مكونة من فردين في جميع المناطق اللبنانية غداً الخميس.
وكان كبير المراقبين ببعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية عضو البرلمان الأوروبي جورج هولفيني قد أكد في مؤتمر صحفي أمس أن البعثة حيادية ومستقلة عن المؤسسات الأوروبية، موضحا أنها تعمل باستقلالية تامة عن السلطات اللبنانية والسياسيين والمؤسسات، كما أن تمويلها يتم حصرا من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وأضاف في ختام زيارته الأولى للبنان أن البعثة لا تتدخل بالعملية الانتخابية ولا تعلن نتائج الفرز ولا تحكم ولا تصادق على نتائج الانتخابات بأي شكل من الأشكال، بل تقيم العملية الانتخابية ككل للتأكد من تماشيها مع الالتزامات الدولية والإقليمية والوطنية والتعهدات بانتخابات ديموقراطية.

السلطات اللبنانية مراقبة الانتخابات الانتخابات اللبنانية المناطق اللبنانية العملية الانتخابية البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

ترشيحاتنا

موسيماني يمنح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي لبيع أحمد ياسر ريان نهائيا

تعرف على عقوبة إمداد حماية المستهلك بأوراق غير صحيحة بالقانون

بعد 12 سنة على جريمته.. الحكم على مصور تحرش بفنانة خلال سيشن تصوير

أفضل طريقة للمواظبة على الاستغفار .. الإفتاء تكشف عنها

وفاة لاعب كمال الأجسام سيدريك ماكميلان عن عمر 44 عاما

دراسة: نصف سكان العالم يعانون من الصداع.. والسيدات الأكثر عُرضة للإصابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

التفاصيل الكاملة لسحب إندومي من الأسواق.. وهل تسبب السرطان؟

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية داخل عبوات غذائية.. صور

فيديو

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

بـ 24 مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومدرجة بجداول المخدرات

لن أعين نجلي نائبا لي.. صفقات نارية لـ لزمالك من مرتضى منصور

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

اﻟﻤﺰﻳﺪ