جورج هولفيني: بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية «حيادية ومستقلة»

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية أن العمل يجري لتدريب 30 مراقبا تمهيدا لنشرهم في جميع المناطق اللبنانية ضمن مهمة طويلة المدة لمراقبة الانتخابات اللبنانية التي تجري في الخامس عشر من شهر مايو المقبل.

وأضافت البعثة أن المراقبين وصلوا إلى لبنان الأحد الماضي حيث تلقوا اليوم تدريبا على الخدمات للمسائل اللوجستيّة والأمنية.

وأوضحت أن المراقبين سينتشرون في فرق مكونة من فردين في جميع المناطق اللبنانية غداً الخميس.

وكان كبير المراقبين ببعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية عضو البرلمان الأوروبي جورج هولفيني قد أكد في مؤتمر صحفي أمس أن البعثة حيادية ومستقلة عن المؤسسات الأوروبية، موضحا أنها تعمل باستقلالية تامة عن السلطات اللبنانية والسياسيين والمؤسسات، كما أن تمويلها يتم حصرا من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في ختام زيارته الأولى للبنان أن البعثة لا تتدخل بالعملية الانتخابية ولا تعلن نتائج الفرز ولا تحكم ولا تصادق على نتائج الانتخابات بأي شكل من الأشكال، بل تقيم العملية الانتخابية ككل للتأكد من تماشيها مع الالتزامات الدولية والإقليمية والوطنية والتعهدات بانتخابات ديموقراطية.