صحف الإمارات: زيلينسكي يعرض على روسيا استبدال ملياردير مقرب من بوتين بأسرى أوكرانيين.. محمد بن زايد يهنئ شهباز شريف على انتخابه رئيسًا لوزراء باكستان

تصدرت تطورات الأوضاع في أوكرانيا عناوين الصحف الصادرة من الإمارات صباح الأربعاء، فضلا عن دعم أبوظبي لجهود التسوية السياسية في اليمن.

وأبرزت الصحف عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على روسيا تبادل فيكتور ميدفيدشوك، النائب والملياردير الأوكراني المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالأوكرانيين المحتجزين أسرى لدى روسيا، وذلك بعيد إعلان كييف إعادة توقيف هذا الثري بعد فراره من الإقامة الجبرية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة "أعرض على روسيا الاتّحادية تبادل رَجلكم هذا بشبّاننا وشابّاتنا المحتجزين حالياً" لدى الروس.

وأضاف "لهذا السبب، من المهمّ أن تأخذ أجهزتنا الأمنية والعسكرية أيضاً في الاعتبار هذا الاحتمال".

وتابع "فليكن ميدفيدشوك مثالاً لكم.. حتى الأوليغارشي العتيق لم يفلت، فكم بالحري بالنسبة إلى المجرمين الأبسط بكثير في المناطق الروسية النائية؟ سنقبض عليهم جميعاً".

كما اهتمت الصحف ضمنها "البيان" بدعوة مسؤولين أوكرانيين المستشار الألماني أولاف شولتز إلى زيارة كييف، وذلك بعد إلغاء زيارة كان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يعتزم القيام بها إلى العاصمة الأوكرانية بسبب ما بدا أنه عدم ترحيب من الجانب الأوكراني.

وقال السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك "رئيسي وحكومتي سيكونان سعيدين للغاية إذا زار المستشار أولاف شولتز كييف".

وشدد ميلنيك على أن زيارة المستشار الألماني يجب أن تركز على كيفية مساعدة ألمانيا لأوكرانيا بالأسلحة الثقيلة في المعركة ضد روسيا، قائلا: "رئيسي يتطلع إلى ذلك".

وتأمل أوكرانيا أن ترسل ألمانيا أسلحة ثقيلة مثل الدبابات القتالية والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي.

على جانب آخر، سلطت الصحف الصادرة من الإمارات، الضوء على

جرح 16 شخصاً على الأقل بإطلاق نار، في محطة المترو في حي بروكلين بنيويورك فيما تبحث الشرطة عن مشتبه فيه.

وأشارت السلطات إلى العثور على عبوات ناسفة في المكان، فيما قالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، إن المشتبه فيه في إطلاق النار داخل محطة مترو بروكلين، «بارد القلب» ولا يزال طليقاً.

وشددت حاكمة نيويورك كاثي هوشول على أن حادث إطلاق النار هذا «لا يزال يعد حالة نشطة»، ووصفت المشتبه فيه بأنه «بارد القلب».

وحذرت من أنه «لا يزال طليقاً وخطراً»، مضيفة: «لا مزيد من عمليات إطلاق النار الجماعية. لا مزيد من تعطيل الحياة. لا مزيد من الحسرة على الأشخاص الذين يحاولون فقط عيش حياتهم.. يجب أن ينتهي ذلك الآن... لقد سئمنا وتعبنا من قراءة عناوين الأخبار عن الجريمة».

عربيا، اهتمت الصحف بينها "الاتحاد" بتأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن تضم كافة الأطراف لضمان ترسيخ الاستقرار والسلام وبما ينعكس على ازدهار وتنمية اليمن، فيما واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقها للهدنة المعلنة لليوم التاسع على التوالي.

والتقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، بحضور ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ديفيد جريسلي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، وتيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص لليمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات المتعلقة بجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.

وأكد قرقاش دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تضم كافة الأطراف اليمنية لضمان ترسيخ الاستقرار والسلام وبما ينعكس على ازدهار وتنمية اليمن.

بينما اهتمت "الخليج" بإرسال رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى شهباز شريف، وذلك بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء جمهورية باكستان.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس البلاد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة شهباز شريف.