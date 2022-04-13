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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لتطوير المسطحات الخضراء والحدائق في بنها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قاد المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها بمحافظة القليوبية حملة لمتابعة أعمال تطوير الحدائق والمسطحات الخضراء وذلك فى اطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية باستمرار المتابعة اليومية لأعمال التطوير المقامه بالعاصمة.


وقال عبدالستار إن الحملة استهدفت أعمال ري الأشجار والنباتات والاهتمام بالمساحات الخضراء واستغلالها الاستغلال الأمثل للحفاظ على المظهر الجمالي وذلك بالتنسيق مع إدارة المشروعات والأجهزة المعاونه بالوحده المحلية لمدينة ومركز بنها بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والظهور بالمظهر الائق.


من ناحية أخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الموقع الجديد المخصص لفحص السيارات قبل ترخيصها بإدارة المرور بعد نقله من داخل مدينة بنها بطريق كفر سعد إلى موقعه الجديد أسفل كوبري الزقازيق ببنها، حيث تم تخصيص هذا الموقع للفحص الفني للسيارات والدراجات البخارية.


ووجه المحافظ بتجهيز الموقع إداريا وإنشاء مكاتب ودورات مياه ورصف أسفل الكوبري بالكامل وذلك للتيسير على العاملين والمواطنين ، مؤكدا أن موقع الفحص الجديد أسفل كوبري الزقازيق موقع متميز وملاصق للطريق الزراعي وبعيد عن الحركة المرورية ولن تحدث أي تكدسات مرورية بالمنطقة حيث تبلغ مساحة أسفل الكوبري 3400 متر بالإضافة إلى حارة مرورية بطيئة سيتم استغلالها وقطعة أرض ملاصقة على مساحة 5 آلاف متر مربع، وهذه المساحة كافية لاستيعاب عدد كبير من السيارات باختلاف أنواعها.

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