موجة باردة.. الأرصاد: نشاط لـ سرعات الرياح يصل 50 كم فى الساعة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء على القاهرة والمحافظات .

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن طقس اليوم الأربعاء يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية وتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها بدرجتين .



ونوهت " غانم " ، أن الطقس خلال فترة النهار يكون ربيعى معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى و محافظات الوجه البحرى ، السواحل الشمالية ومع دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتتراواح الصغرى ما بين 13 :14 درجة على القاهرة الكبرى ونشعر بأجواء باردة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر .



وعن الظواهر الجوية الأخرى تابعت عضو الأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية تتراح ما بين 40 : 50 كم فى الساعة والذى يبدأ فى ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر يشعرنا ببرودة الجو مصاحبة لأجواء خريفية .

