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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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موجة باردة.. الأرصاد: نشاط لـ سرعات الرياح يصل 50 كم فى الساعة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء على القاهرة والمحافظات .

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن طقس اليوم الأربعاء يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية وتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها بدرجتين .


ونوهت " غانم " ، أن الطقس خلال فترة النهار يكون ربيعى معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى و محافظات الوجه البحرى ، السواحل الشمالية ومع دخول ساعات الليل وغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتتراواح الصغرى ما بين 13 :14 درجة على القاهرة الكبرى ونشعر بأجواء باردة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر .


وعن الظواهر الجوية الأخرى تابعت عضو الأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية تتراح ما بين 40 : 50 كم فى الساعة والذى يبدأ فى ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر يشعرنا ببرودة الجو مصاحبة لأجواء خريفية . 
 

منار غانم اشعة الشمس هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى هذا الصباح السواحل الشمالية

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