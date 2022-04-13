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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تاج الدين: هدوء الحالة الوبائية في مصر.. ولكنه ما زال نشط عالمياً

محمد عوض تاج الدين،
محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك حالة من الهدوء الوبائي على مستوى محافظات مصر، ولكن ليس على مستوى العالم، منوهاً أن حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم تتراوح حالياً ما بين مليون و2 مليون حالة جديدة. 


وأضافت محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يامصر"، المُذاع على فضائية "الأولى"، أن هناك نشاط للفيروس في جنوب شرق آسيا، سواء في كوريا الجنوبية، أو اليابان، أو الصين، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية، مؤكداً على استقرار الوضع الوبائي في مصر حالياً. 


وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن يتم رصد حوالي 200 أو 220 حالة إصابة يومياً، على الرغم من أن كانت تصل عدد حالات الإصابة إلى 2000 حالة وأكثر في فبراير الماضي.


وعقب محمد عوض تاج الدين قائلاً: "رغم إن الحالات تقل إلا أن الوباء ما زال موجوداً .. نسب الحالات البسيطة المرصودة في مصر أو على مستوى العالم تُسجل 99.9% .. أي 15 فقط حالات شديدة بعد أن كانت 15%".  

تاج الدين الهدوء الوبائي الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية برنامج صباح الخير يامصر الأولى

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