جون كيري: بوتين لن يطفئ الشمس

دعا المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري إلى ضرورة التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الاستقلالية عن الغاز وسط تداعيات الحرب الأوكرانية.

قال المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري إن الصراع في أوكرانيا يثبت أن اللحظة الحالية هي الوقت المناسب للتحول إلى الطاقة النظيفة والتي تحقق للبلدان استقلالا في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر بجزيرة بالاو في المحيط الهادئ، التي لا يزيد عدد سكانها على 18 ألفا، حيث حث الدول على زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

تزود روسيا أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، مما يعقد الجهود الغربية لفرض عقوبات اقتصادية على حكومة فلاديمير بوتين على خلفية الأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال كيري في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر "الآن هو الوقت المناسب لتسريع الانتقال إلى مستقبل طاقة نظيفة واستقلالية. لا يستطيع الرئيس بوتين التحكم في طاقة الرياح أو الشمس".

افتتح المؤتمر يوم الأربعاء في بالاو لتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه الدول الواقعة على خط مواجهة تغير المناخ، إذ تعاني بفعل ارتفاع مستويات سطح البحر.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الثلاثاء عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قوله لصحيفة إزفيستيا إن موسكو مستعدة لبيع النفط والمنتجات النفطية "في أي نطاق سعري للدول الصديقة".

وذكرت إنترفاكس أن شولجينوف قال إن أسعار الخام في نطاق بين 80 و150 دولارا للبرميل ممكنة من حيث المبدأ، لكنه قال إن موسكو تركز بشكل أكبر على ضمان استمرار الدور الذي يؤديه قطاع النفط.