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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سجل 28 هدفاً.. أبرز أرقام الفرنسي كريستوفر نكونكو مع لايبزيغ الألماني

صدى البلد

سلط مكرم الحزقي خبير التحليل التونسي الضوء على أبرز أرقام كريستوفر نكونكو نجم فريق لايبزيغ الألماني خلال الموسم الحالي.

وقال مكرم الحزقي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: كريستوفر نكونكو المهاجم الهداف رقم 9 الدولي الفرنسي حاليا يعتبر المهاجم رقم 4 في المجموعة من بين المتوفرين على ذمة مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان بعد كيليان امبابي وكريم بنزيما واوليفر جيرو ويعتبر أحد أفضل المهاجمين في الدوريات 5 الكبرى.

وأضاف: كريستوفر نكونكو نجم فريق لايبزيغ الألماني في كل المسابقات هذا الموسم صاحب الـ 28 هدفا سجل منها 7 أهداف في دوري أبطال أوروبا  و13 أسست والمساهمة بـ 41 هدفا.

واستطرد: الأهداف التى سجلها كريستوفر نكونو البعض منها من لمسة واحدة فقط ومن داخل وخارج الصندوق ومن كرات ثابتة تسديد مباشر ومن كرات متحركة رأسية على عرضيات من مرتدات ومن إنهاء على هجمات مركزة في العمق أو أنصاف المساحات.

أوضح أنه صعب جدا ألا يتم التفريط في المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونو نجم فريق لايبزيغ الألماني آخر هذا الموسم.

يذكر أن مدرب لايبزيغ، الأمريكي جيسي مارش قال عن كريستوفر نكونو: "إنه لاعب عظيم بالنسبة لي، إنه يحاول كل يوم أن يتعلم المزيد. إنه ذكي وسريع وحاسم".

وكان مارش نقل نكونكو من مركز الوسط المهاجم، كما كان الحال مع مدرب الفريق السابق يوليان ناغلسمان، إلى اللعب كمهاجم صريح.

ويعوّل المدرب الأميركي على استخدام مهارات نكونكو المتعدّدة، واحداها سرعته الكبيرة.

بدوره، قال اللاعب: "لطالما كنت سريعاً، ولكن مع تمركزي الجديد، أصبح الأمر الآن يأخذ قيمته الكاملة". وفي المباراة الأخيرة أمام هرتا، انتقل اللاعب أربع مرات من الدفاع مباشرة إلى الهجوم، ليجد نفسه وحيداً أمام المرمى، فخسر فرصة هدفين وسجّل هدفاً وكسب ركلة جزاء.

لكنّ اللاعب الفرنسي تمكّن من خطف هدفه الشخصي الثاني، وهذا الهدف أبرز موهبة أخرى لنكونو، هي دقته الكبيرة في الكرات الثابتة.

يرى مارش إمكانات هائلة في لاعبه: "لقد قدّم شهرًا استثنائيًا، ولا يزال لديه مجال للتطوير، ويمكنه أن يصبح لاعبًا أفضل، لكنه لاعب أساسي بالنسبة لنا، وهذا أمر مؤكد".

وكشف كريستوفر نكونكو أن سرّ هذا التألق الجديد ربما يرتبط بحياته الخاصة. أصبح أباً لأول مرة في نوفمبر 2020 وهذا الحدث غيّر مجرى حياته.

اعترف في مقابلة أجريت معه مؤخراً: "كنت أتصرّف مثل الطفل في بعض الأحيان، بعد مباراة سيئة أو تدريب سيئ، يمكن أن أكون في مزاج سيء لساعات".

وتابع: "الآن أرى كل شيء بطريقة أكثر إيجابية، لا أستطيع تحمّل العودة إلى المنزل غاضبًا أو في حالة مزاجية سيئة بعد الآن، لقد تغيرت حياتي تمامًا، ولدي الآن الكثير من المسؤوليات".

كان يحلم نكونكو خلال طفولته بأن يكون قائدا لباريس سان جيرمان، وهو مرتبط حاليا بعقد مع الفريق الألماني حتى العام 2024.

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