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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 أقسام.. مجمع الخدمات بحى الأسمرات يدعم السيدات نفسيا واجتماعيا

التضامن
التضامن

أكدت شريهان سعد مدير مجمع الخدمات الاجتماعية بحى الأسمرات التابع لوزارة التضامن على أهمية المجمع والخدمات التى يوفرها للمواطنين

وأوضحت  " سعد"، خلال تقرير أذاعه برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن المجمع يهدف لخدمة أهالى الأسمرات واستضافتهم، منوهة إلى أن المجمع يتكون من 3 أقسام الأول يختص بإستضافة وتوجيه المرأة من خلال تنظيم ورش توعية، وإرشاد أسرى لدعم المرأة فى الحياة الأسرية وحل مشاكل المرأة التى تعرضت للعنف ولا يوجد لها مأوى .

ولفتت مدير مجمع الخدمات الاجتماعية بحى الأسمرات إلى أن القسم الثانى بالمجمع يقدم خدماته للأشخاص ذوى الإعاقة ، أما القسم الأخير فإنه يشمل استضافة الأسر المنتجة، موضحة أن المجمع يعد بديلا آمنا ومؤقتا حتى يتم حل مشاكل السيدة المعنفة وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى.

وأضافت أن المركز ينظم أيضا ورش للحرف اليدوية والأنشطة  والتمكين الاقتصادى وتوفير فرص عمل للسيدات . 

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